Berardi, è il momento del 'grande salto'? Parla Carnevali

Ilè ufficialmente tornato in Serie A, dopo una sola stagione "di passaggio" in cadetteria, ed è già pronto a programmare la prossima annata anche in termini di operazioni di calciomercato. Una pedina importante in questo senso sarà rappresentata da, che con tutta probabilità nel corso dell'estate finirà ancora al centro di voci e indiscrezioni, che di fatto non si sono mai placata nemmeno negli ultimi mesi. Anche di recente l'esterno offensivo azzurro è stato nuovamente accostato alla Juventus , che più volte in passato si è messa sulle sue tracce senza però affondare mai il colpo.

Berardi lascerà il Sassuolo?

Di lui e del suo futuro ha parlato nelle scorse ore il ds neroverde, intervistato da Sky Sport: "Spero che la bandiera di Berardi sventoli ancora per tanto tempo", le sue dichiarazioni sul classe 1994, che in questa fase di carriera potrebbe essere desideroso di fare il "grande salto". "Si parla sempre meno delle bandiere perché ne sono rimaste poche, lui lo è. La nostra volontà è sempre stata quella di continuare. Per il rapporto straordinario che abbiamo, ci siederemo a ragionare con lui per capire quali possibilità ci sono".