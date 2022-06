RAGA CHI È CHE PARLA DI DI MARIA IN SOTTOFONDO? pic.twitter.com/4lom8QnXgC — Filippo Tonti (@FilippoTonti) June 22, 2022

Tutti in attesa degli sposi, che intanto si palesano. Poi una voce, che quasi fa da sottofondo alla musica: "" sono i nomi che s'intercettano in un video pubblicato da un ex Juve, Federico Peluso. La voce sembra quella di Giorgio, ormai ex capitano bianconero, che sembra già vestire i panni del dirigente. Che sia un'indicazione di mercato? O semplicemente una curiosità? Ah, saperlo.I nomi, Di Maria e Berardi, finora sono sempre sembrati alternativi, ma l'indizio del Chiello potrebbe sparigliare le carte in tavola, con buona pace di Kostic, per il quale va ancora trovato un accordo con l'Eintracht di Francoforte.