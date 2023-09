Sfida particolare quella per Domenico Berardi contro la Juve, visto che era stato vicino al passaggio in bianconero. Una sfida che potrebbe essere ancora più "delicata" al ritorno, quando il Sassuolo affronterà la Juve il 14 gennaio, ovvero con il mercato aperto. E chissà se la Juve ci riproverà anche nella sessione invernale. Carnevali, ad del club emiliano, non ha escluso l'addio del giocatore.