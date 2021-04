Berardi può fare come Chiesa? La domanda è di Paolo Condò, a rispondere c'è Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo. "Credo di sì, Berardi ha 101 gol in Serie A, o comunque nel Sassuolo. Ne mancano poco. Parliamo già di un giocatore che qualcosa ha dimostrato. Fare da un grande club non dipende solo da lui, ma da come eventualmente verrebbe messo nelle condizioni di esprimersi. Nella grande squadra non cambia lo sport, cambiano le pressioni ma lui è abituato. Basta metterlo nelle condizioni giuste", le sue parole.