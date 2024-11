Ecco le principali dichiarazioni estrapolate da, amministratore delegato del, durante la trasmissione "Barba & Capelli" su TRC."È ovvio che in Serie B non ci possa stare, ma speriamo che non ci stia nemmeno il Sassuolo in B, per cui speriamo che possa andare in A insieme al Sassuolo perché lui può trainare i giovani in maniera importante. L'infortunio è stato importante ed è riuscito con grande sacrificio da parte sua in questa ripresa ottimale e ora sta tornando il Berardi di prima, non è ancora nelle condizioni giuste ma lo sarà in tempi brevi. Oggi sta rispondendo in modo molto positivo, capisce le difficoltà, ma siccome questa società ce l'ha nel cuore anche lui vuol portare questa società in Serie A"."Questo vale per Berardi come per Doig, Thorstvedt e Laurienté che sono tutti calciatori da grande club. Nel calcio non c’è mai nulla di scontato, per tornare in Serie A ci vuole il sacrificio di tutti ed è normale che se hai un giocatore importante in squadra questo aiuta".