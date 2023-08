. Lo si può allenare, affinare, estendere, ma spesso è qualcosa che ci si porta dietro dalla culla, si scopre di avere e lo si sfrutta. Non per forza talento e ambizione vanno di pari passo. La storia del calcio è piena di calciatori talentuosi, di quelli che, come si dice in questi casi, vale la pena pagare il biglietto solo per vederli all’opera; ma poi non rispettano le aspettative che gli altri hanno costruito su di loro.Sembra la replica estiva di una serie tv già vista e rivista in televisione, ma non è così., magari inserendo una contropartita: ve lo abbiamo raccontato QUI Come dicevamo, talento e ambizione non vanno sempre di pari passo. E’ questo il caso di Domenico Berardi: calciatore di qualità che ha nelle gambe gol e assist. Da questo punto di vista, farebbe comodo alla compagine di Allegri benché, nel 3-5-2 di oggi, sarebbe piuttosto complicato trovargli una collocazione tattica. Quello che non convince è l’attitudine, la mentalità, da questo punto di vista la risposta cambia:. A sostegno di questa tesi, le parole, in esclusiva a ilBianconero , di chi lo conosce bene, l’ex dirigente del Cosenza Giuseppe: “Sorpreso che non sia in una big? Ha avuto paura in passato, ora ha 29 anni, è felice al Sassuolo, è 10 anni che sta li, non ci tiene tanto ad andare via. Sarebbe andato più volentieri a Firenze. Perché Firenze? Lì a differenza della Juve sarebbe stato titolare fisso”.