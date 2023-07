"Non sono arrivate offerte concrete per". L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali è stato chiaro nelle ultime settimane sul possibile addio alla sua bandiera. Servono offerte da almeno 30 milioni di euro di valutazione anche se, come sempre, c'è la possibilità di inserire il cartellino di alcuni giovani. Su Berardi ci sono Juventus e Lazio che da tempo battagliano, ma nelle ultime ore è tornata viva anche la candidatura della Roma.