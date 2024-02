A Rai Sport, l'amministratore delegato del Sassuoloha parlato così die dell'interesse della"Un tormentone che non è mai partito da noi, siamo sempre stati molto chiari che a gennaio non si sarebbe mosso quindi qualsiasi opportunità che si sarebbe presentata non sarebbe stata presa in considerazione e di opportunità non ce ne sono state. Quello che accadrà in estate lo vedremo ma noi siamo aperti, non è che Berardi è incedibile e se ci sono delle opportunità buone che possono essere buone per noi e anche per lui faremo le giuste valutazioni, c'è tempo vedremo"."Questa estate c'è stato un attrito con il giocatore che voleva andare alla Juventus? Il passato è passato già ci siamo dimenticati un po' di tutto. È vero che c'è stato qualche attrito perché il giocatore aveva il piacere di andare alla Juventus ma non c'erano le condizioni perché Berardi è un giocatore importante ma la Juventus non ha fatto delle offerte adeguate quindi non se n'è parlato più con loro".