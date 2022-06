Sembra ormai essere definito il futuro di Federico Bernardeschi. Dopo l'addio alla Juventus, l'esterno di Carrara potrebbe vestire la maglia del Napoli. Per Sky Sport, trattativa in via di definizione e, nei prossimi giorni, De Laurentiis potrebbe definire gli ultimi dettagli e chiudere l'affare. Per Bernardeschi, un contratto di 4 anni.