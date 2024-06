Intervenuto all'evento La Notte della C alla Triennale di Milano, l'ad dell'Beppeha parlato anche del tema delle seconde squadre. "Quando ero allasiamo stati i primi a creare l'", le sue dichiarazioni. "Poi è arrivata anche l'Atalanta, che adesso sta facendo bene. All'Inter c'è un problema, quello delle strutture: non abbiamo un centro sportivo adeguato che consentirebbe di allenarsi bene alla squadra Under 23, è un problema di tutti anche a livello giovanile, spero si possa risolvere presto".