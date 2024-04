Intervenuto all'evento organizzato da Il Foglio a San Siro, Beppe, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato così ai media presenti, tra cui Calciomercato.com:- “Quali ho nel cuore? Ne ho due. Il primo che ho vinto. Quando vinci il primo è sempre qualcosa di particolare, non posso dimenticarlo con Conte alla Juve. E poi dico il primo vinto all'Inter. Ma quello vinto lunedì è speciale, coincide con la seconda stella e non è una cosa da tutti. In Italia ce l'hanno due club, è questo l'orgoglio maggiore".