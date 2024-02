Le parole di Massimo Brambati:"Ho parlato con un mio amico agente FIFA di alto livello che mi ha rivelato che Marotta potrebbe tornare alla Juventus - ha detto Brambati a Tmw Radio -. Gli ho chiesto e mi ha rivelato che la proprietà si è mossa con Elkann in persona per strappare Marotta all’Inter, con un ruolo di amministratore delegato e parte sportiva a Giuntoli, quasi a riformare un duo Giraudo-Moggi. Gli ho chiesto da chi lo ha saputo e mi ha detto che c’è una persona molto vicina a Marotta che gli ha detto questo. Ed è un personaggio molto importante ed attendibile. Anche stavolta mi sono arrivati insulti da varie parti per questa notizia. Non dico che ha firmato, ma che c’è la volontà della Juventus e della sua proprietà di riportare Marotta in società. Elkann e Marotta sono rimasti in buonissimi rapporti, questo lo so per certo da questa persona. Quando fu allontanato Marotta c’erano divergenze tra i due cugini Agnelli e per questo Marotta è rimasto vicino ad Elkann anche dopo questa vicenda".