Beppe Marotta non risponde alla domanda de Le Iene sulle dimissioni di Amedeo Carassai: i dettagli e l'indagine

Getty Images



Beppe Marotta e la domanda de Le Iene: l'accaduto

Chi è Amedeo Carassai?

Inter, su cosa indagano Le Iene

Nella giornata di oggi il Presidente e CEO dell'Inter Beppeè intervenuto in conferenza stampa a margine del Consiglio di Amministrazione della società nerazzurra rispondendo alle domande di alcuni giornalisti. C'è però una domanda che sta scatenando i tifosi, nel dettaglio l'ultima a cui Beppe Marotta non ha quasi risposto.Il giornalista de Le Iene, noto programma televisivo mandato in onda su Italia 1, ha chiesto al presidente nerazzurro: "La notizia del giorno sonoche è anche a capo di una società di scommesse online: sapevate che era incompatibile?". Marotta ha risposto: "Mi trova parzialmente impreparato a questa domanda, non aggiungo altro". Salutando e concludendo la conferenza.Classe 1996 ha conseguito una laurea magistrale in Ingegneria Elettrica presso la Sapienza di Roma e un Master in Management presso la MIT Sloan School of Management. Ha fatto parte del Cda di diverse società del portafoglio Apax, tra cui Sisal, Wind e Plantasjen. Oltre all’Inter, è consigliere di Arcansas Profili, società con sede a Pesaro attiva nei profili per rivestimenti, raccordo igienico, pavimenti e ferramenta/fai da te. Tra gli investimenti, ha una quota dell 0,17% in Crowdfundme.Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità delle dimissioni di Amedeo Carassai che in precedenza ricopriva il ruolo di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell'Inter. Mossa che è finita nel mirino del noto programma televisivo. Infatti, il doppio ruolo (quello dell'agenzia di scommesse e quello di consigliere del cda nerazzurro) non è concesso dal codice di Giustizia Sportiva della Serie A. Ecco quindi che la mossa è finita sotto la lente di ingrandimento.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui