Giuseppe, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, è stato squalificato per 20 giorni a seguito di una sanzione disciplinare emessa al termine di una partita di calcio giovanile tra l'Accademia Internazionale, squadra da lui allenata, e l'Alcione. Secondo quanto riportato da Repubblica, durante il match Bergomi avrebbe spinto un dirigente avversario, un comportamento chiaramente inaccettabile. Questo episodio gli costerà quasi tre settimane di squalifica, un duro colpo per lo 'Zio' e una lezione importante sull'importanza del rispetto e del fair play nel mondo dello sport giovanile.Dal referto arbitrale: “Ammonito durante la gara, al termine della stessa veniva inibito per aver spintonato un dirigente avversario”.LE SCUSE - "Voglio scusarmi per quel che è successo, e lo faccio verso tutti coloro i quali mi conoscono, i miei ragazzi, il ragazzo con cui ho avuto una discussione. Ho sbagliato e non mi tiro indietro dalle mie responsabilità anche perché in tanti anni che alleno è la seconda espulsione, la prima in campionati dilettantistici giovanili. Nella precedente occasione si trattava di una finale Beretti con l’Inter".