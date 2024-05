Beppe, noto volto del giornalismo televisivo, ai microfoni di SkySport ha parlato di Nicolò, appena rientrato dalla squalifica di 10 mesi. Uno sguardo alle possibili convocazioni per l'Europeo alle porte ed alla stagione della Juventus appena terminata. Queste le sue parole:"Le qualità di Nicolò Fagioli sarebbero servite tanto alla Juventus, che nel reparto di centrocampo è sempre rimasta molto corta. Fagioli sa fare bene le due fasi ed è un ragazzo molto intelligente. Io non so se Spalletti lo porterà nei 26 o meno ma è giusto che venga valutato".