27 gol e 11 assist in 48 partite stagioni per Karim Benzema. Numeri pazzeschi per l'attaccante francese, che anche senza l'amico Ronaldo continua a segnare a raffica con la maglia del Real Madrid. L'ex Lione scalda i motori ed è già carico per la nuova stagione. Sul suo profilo Twitter Benzema ha pubblicato un video mentre si allena in vista del ritorno in campo: corsa, pesi, bilancieri... tutto secondo la norma. Alt. Mica tanto. In un passaggio del video Benzema si allena sul controllo di palla, ma spunta una curiosità: quello col quale si allena infatti è il pallone della Juventus in Champions, nero con le stelle bianche. Nessuna coincidenza, è proprio lui. Con tanto di stemma del club.



IL MISTERO - Ad accorgersene è l'account Twitter El Bicho, che commenta il video di Benzema con un dubbio: "Perché usi un pallone della Juventus?". Misteri dei social e del mercato. La Juve cerca un attaccante e la punta del Real Madrid si allena proprio con il pallone dei bianconeri. I tifosi sognano Karim e Cristiano Ronaldo farebbe carte false per riaverlo al suo fianco dopo averci giocato insieme per nove stagioni alle Merengues, vincendo di tutto e di più.



LA SITUAZIONE - Qualche giorno fa La Gazzetta dello Sport aveva analizzato la situazione dell'attaccante francese spiegando che potrebbe considerare finito il suo ciclo al Real e quindi valutare un eventuale addio. Benzema ha un contratto fino al 2022 e una clausola - inarrivabile - da un miliardo di euro. In caso di cessione di Dybala la Juve potrebbe fare davvero un tentativo per il francese, la Gazzetta spiega che Ronaldo chiederà esplicitamente alla dirigenza di portarlo in bianconero. Intanto Benzema si allena e prepara la nuova stagione, ma quel pallone della Juve fa sognare i tifosi.