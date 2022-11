Karim Benzema non giocherà il Mondiale. Colpa di un problema al quadricipite della gamba sinistra, con un infortunio in allenamento e tanti saluti al Qatar. Dopo aver perso Nkunku - oltre ai vari Maignan, Kanté, Kimpembé e Pogba - Deschamps non avrà a disposizione neanche il Pallone d’Oro. Il ct Deschamps ha tempo fino alla serata di domani, lunedì 21, per sostituire l’attaccante del Real Madrid. Dopo le chiamate di Kolo Muani e Thuram, dalla Francia filtra che l’allenatore sta valutando anche di rimanere così senza convocare un sostituto di Karim, come ha fatto anche il Senegal che non ha rimpiazzato Mané. La Francia quindi potrebbe presentarsi al Mondiale con 25 giocatori anziché 26, per un Benzema in meno potrebbe non esserci nessuno a sostituirlo.