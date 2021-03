L’attaccante del Real Madrid Karim Benzema ha rilasciato un’intervista ad Icon, in cui ha parlato del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo: "È uno dei migliori al mondo. Con la sua partenza, ho dovuto interpretare compiti diversi in campo. Lui ha segnato 50 gol a stagione e noi dovevamo adattarci a come giovava lui, ma ero felice di giocare con lui. Zidane? È un fratello maggiore, mi dà tanti consigli".