Karim Benzema e Cristiano Ronaldo, una coppia calcistica tra le più importanti nell'intera storia del calcio. I due, insieme al Real Madrid delle quattro Champions League - di cui tre di fila - hanno segnato una vera e propria era all'ombra del Bernabeu: "Cristiano? Era lì per segnare, per far gol. Per giocarci insieme ho cambiato modo di stare in campo: nel Lione giocavo in altra maniera. Ora sono più libero in campo, con Cristiano giocavo per lui", le parole dell'attaccante francese.