Karim Benzema è intervenuto in conferenza stampa e tra le domande che gli sono state poste, una ha riguardato il suo incontro con Cristiano Ronaldo, durante il match di Euro 2020 tra Portogallo e Francia: "Cosa ci siamo detti? Innanzitutto è sempre un piacere rivederlo, abbiamo giocato tanto insieme. Ci siamo augurati reciprocamente buona fortuna, in Nazionale e nel club, e di avere sempre la stessa gioia nello scendere in campo."