La procura di Versailles, che ha istruito il caso dei "sextape" del calciatore Mathieu Valbuena, ha chiesto il rinvio a giudizio per l'attaccante del Real Madrid, il francese Karim Benzema. Lo si è appreso a Parigi da fonti giudiziarie. Il caso risale al 2015. Benzema è sospettato di aver esortato il suo ex compagno di nazionale a pagare dei ricattatori che minacciavano di diffondere un video a luci rosse di cui era protagonista. La procura ha chiesto il processo anche per quattro uomini che gravitavano nel mondo del calcio e invece per l'ex attaccante Djibril Cissé, indagato per complicità, ha chiesto il non luogo a procedere.