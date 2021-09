Karim, attaccante del Real Madrid, ha parlato a RTL del futuro del compagno di Nazionale: "Andiamo molto d'accordo e vorrei che fosse con me già a Madrid. Non so cosa accadrà, ma Mbappé sarebbe il benvenuto al Real Madrid . È un giocatore che ha tutte le qualità per essere un giocatore del Real in futuro, lo spero".