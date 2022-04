è incredibile, un sogno ad occhi aperti per gli amanti del calcio, un 9 che sa fare tutto ma che intanto non si dimentica di segnare., con cui si è caricato il Real Madrid sulle sue spalle. Ma c'è stato un tempo - più di uno - in cui il francese è stato vicino alla Juve, e con tanti indizi. Il primo lo regalò Marchisio in un'intervista di un anno fa : "Giocatore che era vicino alla Juve l'anno di Ferrara. Non fece bene al Real e c'era la possibilità, ma non arrivò, peccato". Ma non solo...- Quello più famoso riguarda ilEra l'estate 2020, Benzema aveva il contratto in scadenza nel 2022 e si raccontava di qualche contatto con i bianconeri, a caccia di un 9. Sul suo profilo Twitter Karim pubblicò un video mentre si allenava in vista del ritorno in campo: corsa, pesi, bilancieri. Tutto nella norma? No, in un passaggio del video spuntò una curiosità: Benzema si stava allenando con , nero con le stelle bianche, con tanto di stemma del club. Una scelta, anche ripresa. ... E un sogno per i tifosi, che da lì partì, anche se alla fine non si concretizzò. Benzema, nel frattempo, continua a scrivere la storia del Real Madrid: 37 gol e 13 assist in 36 partite stagionali, a 35 anni (da compiere).