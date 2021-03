Benzema e Ronaldo. La nostalgia estrema. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Cristiano chiese la scorsa estate ad Agnelli di prendere il francese. Ecco, quest'anno si potrebbe fare? Dipende. Per Gazzetta non è infatti scontato che il francese possa rimanere alla casa madre blanca, nonostante una stagione a dir poco strepitosa. Per Ronaldo sarebbe il ritrovo di un vecchio amico: i due giocatori vorrebbero infatti tornare a giocare insieme e il precedente dello scorso anno pesa. E non poco.