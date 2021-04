1









Del resto, Ronaldo l'ha sempre detto: tra i mille nomi attribuiti ai suoi "consigli di mercato", quello di Karim Benzema è sempre apparso come il più vero, concreto, frutto di un desiderio di grande passato che Cristiano non ha mai lasciato assopire. Anzi: appena ha l'occasione, bussa alla porta del Madrid per chiedere se c'è posto ancora, ancora per lui.



KARIM E CR7 - E' passato un mese dalle ultime voci su Cristiano e Karim, magari non esattamente migliori amici (più volte e da più parti, sponda Benzema, si è parlato di come il centravanti dovesse 'spegnersi' per aumentare la luce di Ronaldo) ma fedelissimi compagni di squadra. L'uno al servizio dell'altro. Anzi: l'altro al servizio dell'uno, e cioè del sette. Quel feeling, quella connessione, il portoghese avrebbe voluto trasportarla a Torino e traslarla sulla Juventus. Non ce l'ha mai fatta. Eppure la Juve, il centravanti, l'ha cercato in ogni stagione in cui ha dovuto "sopportare" il peso di Cristiano.



E ADESSO? - E' passato un mese ed è cambiato tutto. Per la Champions, la disfatta di Ronaldo con il Porto è già un ricordo lontano; Benzema è l'uomo del momento, fresco di gol ma soprattutto di prestazioni disarmanti. E chi l'avrebbe detto che il cambio di guardia sarebbe stato così netto, così chiaro? Probabilmente solo Karim. Che tiene saldissime le redini del Real, che ha paradossalmente il futuro in bilico: il contratto è in scadenza nel 2022.