La Juventus ha posto Pirlo come Piano B nelle gerarchie della prossima stagione, aspettando un segnale da Madrid da parte di Zinedine Zidane. Nel frattempo, Karim Benzema blinda il proprio tecnico in una lunga intervista concessa a L’Equipe: "È stato allenatore del Real Madrid fino ad ora, giusto? Per me non va via. Non andrà via. Se se ne va, se ne va... Ma per ora, non immagino un Real Madrid senza Zidane. Zizou è sempre stato onesto con me. Vicino e molto sincero. Per questo motivo lo rispetto così tanto, è sempre molto diretto con me. Questo aspetto mi trasmette molta fiducia in campo. È il mio allenatore, ma è come mio fratello maggiore. Mi ha sempre sostenuto e mi ha sempre aiutato a migliorare, anno dopo anno".