La Juventus torna in campo sabato sera contro il Bologna dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. "Benvenuto Sinisa", titola Tuttosport, che sottolinea come il tecnico sia grande amico di Maurizio Sarri e una sorta di "fratellone" di Pavel Nedved. Mihajlovic, in estate, è stato anche vicino alla panchina bianconera, dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Il Corriere dello Sport, invece, sottolinea come l'Inter abbia negato il Mondiale Under 17 al talento Esposito dopo l'infortunio di Alexis Sanchez. Dall'Inghilterra il Sun analizza lo scandalo che sta vivendo la Federazione di Bulgaria, mentre Marca dalla Spagna celebra la sesta Scarpa d'Oro in carriera di Lionel Messi e As scalda l'atmosfera verso il Clasico tra Real Madrid e Barcellona.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.