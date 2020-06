Scene di vita quotidiana, a casa Dybala. Paulo in questi giorni si sta preparando per la finale di Coppa Italia contro il Napoli, ma intanto le telecamere di Mtv Argentina sono entrare a casa sua. C’è Oriana Sabatini, la dolce metà, e i due cani: Abba e Kaya, di cui Paulo dice “sembra così buona, ma distrugge tutto. E’ un terremoto”. Il programma si chiama Mtv Cribs, e racconta il privato di Dybala, oltre che di Witsel, Lingard e Aubameyang durante i lunghi giorni del lockdown per il coronavirus.



La casa dell’attaccante della Juve, riporta Tuttosport, è composta, tra le altre, da tre camere da letto e una sala da pianoforte. “Ciao, sono Paulo Dybala. Benvenuti nella mia culla. Con la mia fidanzata ci siamo trasferiti da poco in questa nuova casa. Spero vi piaccia. Ora ve la mostro”, comincia Paulo, che poi mostra il salotto con tre divani color panna. Poi, seduto su una chaise longue, prosegue: “La mia compagna a volte mi ruba il posto perché sa che questo è il punto più comodo. E sa anche che questo è il mio trono”. Poi ribatte Oriana: “Cosa? E’ una bugia, io ho il mio posto”. Poi Paulo continua a spiegare: “Qui trascorriamo il tempo insieme, parliamo, facciamo uno spuntino. E’ uno spazio molto comodo, piacevole e rilassante. L’atmosfera è fantastica”. “Spesso guardiamo insieme uno show in tv, oppure un film. Così io mi sdraio su di lui sul divano”, conclude sorridente Oriana.



Una coppia che, insomma, ha trovato stabilità e serenità, come sottolineato da Sarri nel post partita di Juve-Milan: “Dopo la negatività al Covid l’ho visto bene. E’ un ragazzo maturo, uscito da un’esperienza che poteva segnarlo in negativo e invece mi sembra l’abbia segnato in positivo. Lo vedo più sereno, disponibile e sorridente”. Ora la finale di Coppa Italia, subito dopo testa al campionato e al sogno Champions. Poi sarà tempo di rinnovo.