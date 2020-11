La Juventus fatica più del previsto a Benevento, con il risultato ancora bloccato sull'1-1 a pochi minuti dalla fine. Letizia ha risposto a Morata nel primo tempo, e da quel momento il risultato non è più cambiato. Gara simile a quella contro lo Spezia, finita in pareggio nei primi 45' poi risolta da Ronaldo nella ripresa. Stavolta il portoghese non c'è, rimasto a Torino per un turno di riposo. Dalle tribune del Vigorito c'è chi scherza e prende di mira i bianconeri: "Bonucci, sta arrivando Ronaldo con l'aereo" si sente.