Il Benevento può battere la Juve. No, non è un campionato parallelo: è una possibilità che si basa sui record, sui numeri. La Strega può infatti raggiungere la Juve del 2006-2007, nel suo unico anno di serie cadetta, che è ancora avanti un punto: domani potrebbe però essere scavalcata dalla squadra giallorossa, che con 43 punti in 17 gare è a un passo da Del Piero, Trezeguet, Camoranesi, Nedved. Il Benevento di Inzaghi può approfittare dello sfortunato autogol di Kovac: fu lui a determinare la sconfitta a Mantova, ormai diventata storica.