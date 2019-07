Your browser does not support iframes.

Il mercato della Juventus ha vissuto una giornata da ricordare con l'arrivo di Matthijs de Ligt a Torino. "Bentornato Golden Boy!" titola a riguardo l'edizione odierna di Tuttosport, che proprio al gioiello classe '99 aveva assegnato il prestigioso riconoscimento. Dalla Spagna e dal Mundo Deportivo, però, arriva una clamorosa indiscrezione: Neymar si sarebbe offerto anche alla Juventus, oltre a Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United, dopo aver deciso il proprio addio al Paris Saint-Germain e dopo che la pista per il ritorno al Barcellona si è complicata con l'arrivo di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid. Anche L'Equipe dalla Francia parla dell'addio del gioiello brasiliano al PSG. Tornando alla Spagna, Marca sottolinea come il Manchester United faccia muro per Paul Pogba, mentre As parla dei tanti nomi in uscita dal Real Madrid in estate.



Tutte le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.