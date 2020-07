Nella foto sopra vediamo Giorgio Chiellini che osserva i compagni da bordocampo. Stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia però non vedremo questa scena: Giorgio Chiellini gioca infatti titolare a sorpresa al fianco di De Ligt quasi 5 mesi dopo l'ultima volta (contro la Spal). I tifosi si sono subito scatenati su Twitter, festeggiando il rientro del capitano. Qualcuno lo invoca anche come titolare fisso d'ora in avanti. C'è poi chi è sarcastico nei confronti di Rugani, lasciato in panchina per lasciar spazio a Chiellini. Qualcun altro invece teme un possibile nuovo infortunio...