Una lente d’ingrandimento, che rende ogni cosa gigantesca. E il regolamento, usato come mannaia sui social per cancellare totalmente una partita, e isolare un solo episodio.È bastato un episodio, che guarda caso arriva nel momento in cui la, mentre tutti la davano per morta, per tornare a parlare di campionato falsato e altre amenità. Non si discute più di quanto il torneo sia avvincente ed equilibrato: evviva, non c’è più la corazzata bianconera a monopolizzare la Serie A.– Appurato, anche se molti non ne sono ancora convinti, che non concedere il gol e fischiare il rigore sia stata la scelta giusta, ora si esamina con la lente d’ingrandimento l’azione in cui viene battuto. Intendiamoci:prende la decisione giusta, ma è un caso fortuito, l’errore tecnico nel non fare proseguire l’azione rimane. Perché a notare il tocco di mano diè solo la moviola post partita, insieme ad un manipolo di tifosi che lo avevano segnalato nel corso della partita, sui social. Ma torniamo alla battuta del rigore: adesso le polemiche sono sull’entrata in area anticipata, prima che Veretout calci dal dischetto.