Tornare a calcare i campi da calcetto, magari con una maglia della Juve per emulare i beniamini bianconeri. Da domani in Lombardia sarà di nuovo possibile. Il governatore Attilio Fontana ha infatti autorizzato, a partire da sabato 11 luglio, lo svolgimento degli sport di contatto anche a livello amatoriale, purché non si manifestino sintomi da Covid-19 e la temperatura corporea non superi i 37,5°. Passando invece a tutt'altro ambito dell'intrattenimento e della vita sociale, aprono già da oggi le discoteche, ma solo negli spazi all'aperto.