Nella giornata di oggi si sono uniti al gruppo di allenamento sia Alvaroche Rodrigo, tornati a lavorare sul campo dopo l'esperienza in nazionale e le vacanze. Due bianconeri in più per Max Allegri, che solo lunedì ritroverà il gruppo al completo. Un gruppo dove figura CR7, che sfida Perin con i suoi missili.Ecco i video dall'allenamento: