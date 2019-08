A volte ritornano. Oltre ad essere la prima raccorda di racconti di Stephen King, potrebbe essere il titolo del momento nella carriera di Nicklas Bendtner. L’ex juventino, ricordato più per l’impiego profuso fuori dal terreno di gioco che per il talento sotto porta, milita nel campionato norvegese tra le file del Rosenborg e, arrivato a 31 anni, ha la possibilità di tornare a giocare in Italia. Come riportato dal portale Citynow.it, sul giocatore c’è l’interesse della Reggina, squadra che questa stagione disputa il campionato di Serie C. Sarà comunque difficile per il bizzoso danese, solo 11 presenze e nessun goal nella sua esperienza in bianconero (correva la stagione 2012/13), accettare questa categoria.