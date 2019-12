Rodrigo Bentancur parla a Juventus TV pochi minuti prima del calcio d'inizio della Supercoppa contro la Lazio: "Vogliamo portare a casa la Supercoppa Italiana, dovremo giocare come nel primo tempo contro la Lazio, a Roma". Il centrocampista uruguaiano partirà dal primo minuto con Miralem Pjanic e Blaise Matuidi in mezzo al campo mentre in avanti confermato il tridente pesante con Gonzalo Higuain, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.