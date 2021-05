9









Rodrigo Bentancur è uno dei giocatori più in difficoltà della Juventus di questa stagione, e in un momento storico in cui incedibili ce ne sono davvero pochi, anche per il centrocampista uruguayano sono iniziate le voci di mercato. Che riguardano tutte le big della Liga.



Se in passato vi abbiamo documentato le voci di scambi tra la Juve e il Real Madrid o il Barcellona, con Bentancur destinato a una delle due squadre in cambio o di Asensio o di un ritorno di Pjanic, oggi Calciomercato.com lancia una nuova ipotesi: quella dell'Atletico Madrid. Il Cholo Simeone è infatti un grande estimatore di Rodrigo. La situazione è la seguente: il valore residuo a bilancio di Bentancur è di 5 milioni di euro, il prezzo fatto dalla Juve è 40. Sulla carta 35 milioni di plusvalenza, anche se il Boca Juniors ha diritto a una percentuale. Il club bianconero e l'Atletico stanno pensando a uno scambio: a trasferirsi da Madrid a Torino possono essere il difensore Jose Maria Gimenez o il terzino sinistro Renan Lodi, il difensore Stefan Savic o la mezzala Thomas Lemar. Più difficile che arrivi uno dei tre big del centrocampo colchonero: Koke, Saul Niguez o Marcos Llorente.



Il calcio giocato, in una fase delicatissima, sta finendo. Poi ci sarà da pensare al mercato con un primo grande traguardo: la chiusura dei bilanci al 30 giugno.