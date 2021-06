resta fuori dal mercato. Non solo per la clausola con il Boca ancora in vigore - ne parliamo qui -, ma anche per la volontà di Massimiliano Allegri, che ritrova uno dei suoi pupilli. Le porte del mercato, dunque, come conferma anche il Corriere dello Sport , resteranno chiuse ancora per un po'.Anzi. Staremo a vedere, ma Bentancur è molto più vicino alla permanenza.