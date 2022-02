1









Tempi bui per Rodrigo Bentancur, i primissimi al Tottenham. Oltre a non giocare una gran partita (come del resto tutto il gruppo di Conte), Bentancur è stato preso di mira dai social per un goffo intervento che lo ha visto protagonista durante l'ultima partita degli Spurs. Il centrocampista ex Juventus, nel tentativo di servire un compagno, ha perso l’equilibrio ed è finito rovinosamente a terra. Suscitando iralità generale, in particolare sui social.



"Tre presenze (una dall’inizio) e 2 cartellini gialli - ha scritto un utente in un post social - Ora ne abbiamo perse 3 di fila in campionato ma potrebbero anche diventare 4... Perché la prossima è il Manchester City #SMH". Ancora: "Devastato che questo maestro abbia lasciato la Juve".