Rodrigoè tornato in campo dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchi. Al sito ufficiale del Tottenham, l'ex centrocampista della Juventus ha parlato così: "È stato un momento incredibile. Non mi aspettavo così tanto amore e sostegno da parte dei tifosi e dei miei compagni di squadra. È stato incredibile. Essere in grado di alzarmi, muovermi ed essere vicino ai fan, e ascoltare di nuovo la canzone, mi ha fatto venire la pelle d'oca a dire il vero. In realtà hoperché è stato un momento così emozionante. Vorrei ringraziare i tifosi per il loro supporto durante questi lunghi mesi.".