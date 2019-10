Tensione in nazionale per Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus impegnato per 25 minuti nel match vinto dalla sua nazionale contro il Perù. Negli ultimi minuti di gioco il bianconero è stato tra i protagonisti di una mini rissa con alcuni avversari del Perù (minuto 1.06). Tutto è nato da un fallo del centrocampista della Juve per il quale i giocatori del Perù si sono molto lamentanti. Uno di loro è andato faccia a faccia con Bentancur che ha risposto accennando una testata. Per questo il calciatore della Juventus è stato ammonito.