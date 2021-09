Lo scrive il Corriere dello Sport, che racconta come il centrocampista uruguaiano - sostituito per infortunio nell’intervallo del match vinto con la Bolivia, a causa di una contusione al bacino - possa rientrare prima del previsto. Il Ct dell’Uruguay, Oscar Tabarez, dell'infortunio che coinvolgerebbe pure l’anca ha detto: "Si tratta di una zona delicata. Se si sgonfia e viene curato correttamente, non è un problema, possiamo risolverlo presto. C'è la speranza che ci possa essere giovedì".