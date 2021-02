Bentancur è tornato al centro della Juve. Si è ripreso il posto per non lasciarlo più, ma non basta. Ora serve una svolta nel rendimento e nella costanza per essere il vero e proprio punto di riferimento.



Di lui il Corriere di Torino scrive: "Straordinari per Rodrigo Bentancur, chiamato a essere se non straordinario almeno sufficiente in zona gol. Il giocatore con il minutaggio stagionale più alto tra i centrocampisti (1901’), alla luce del ko di Arthur dovrà aumentare ulteriormente i turni di lavoro e possibilmente migliorare il profitto. L’uruguaiano è uno dei massimi stakanovisti bianconeri: con 28 gettoni complessivi, uno in più di Rabiot, è secondo soltanto a Danilo (29). I problemi, quanto a dati, sono altri. Don Rodrigo ha all’attivo appena 2 assist, zero gol e pochissimi tiri. Per dire, in campionato Bentancur ha cercato la via della porta appena tre volte, tante quanto Frabotta, quest’ultimo però impiegato per un terzo del tempo rispetto a Rodrigo".