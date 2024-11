Perché Bentancur è stato squalificato?

Ora è ufficiale: il centrocampista del Tottenham, con un passato alla Juventus, è stato squalificato per sette giornate di Premier League per aver pronunciato "parole offensive e/o insultanti" nei confronti del compagno di squadra. La Federcalcio inglese ha spiegato in un comunicato come il centrocampista uruguaiano abbia commesso una violazione aggravata "in quanto ha incluso un riferimento - espresso o implicito - alla nazionalità e/o alla razza e/o all'origine etnica".I fatti risalgono allo scorso giugno. "La tua maglia… è quella del coreano?" era stato chiesto in un'intervista a Bentancur, che ha risposto così: "Sonny? O uno dei suoi cugini? Perché sembrano tutti più o meno uguali". Una battuta che non gli è stata perdonata, nonostante le successive dichiarazioni sul tema dello stesso Son: "Ho parlato con Rodrigo. Ha commesso un errore. Lo sa e si è scusato. Non avrebbe mai voluto dire intenzionalmente qualcosa di offensivo. Siamo fratelli e non è cambiato nulla".Tutto ciò, però, non è bastato: Bentancur dovrà stare fermo per sette giornate di campionato (ma potrà giocare in Europa League) e, inoltre, pagare una multa da 100.000 sterline.