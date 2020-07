Alla fine è arrivato lo spoiler. Rodrigo Bentancur è uno dei volti principali della Juve per il presente e per il futuro, ma anche il protagonista dello spot Jeep in cui vengono mostrati pantaloncini e calzettoni del kit gara 2020/21. L'uruguaiano veste la terza maglia di questa stagione, quella azzurra, ma anche due pezzi di novità. Sono bianchi i pantaloncini, così come i calzettoni, con inserti in oro, disposti nelle classiche tre strisce di Adidas. Un altro dettaglio importante emerge dal pantalone: il numero è in un font particolare, non il classico Juve, bensì quello omologato con il resto della Serie A. Una notizia già trapelata e ora confermata.



Ecco le foto: