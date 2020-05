Nuovo look per Rodrigo Bentancur, anche lui tornato alla Continassa per riprendere gli allenamenti - individuali - in attesa del 18 maggio in cui si potrà lavorare a piccoli gruppi. L'uruguaiano è rimasto in Italia durante questi mesi di lockdown, si è allenaato nella sua casa a Torino tra un sorso di mate e un po' di tempo passato insieme alla compagna Melany. Capitolo mercato: nelle ultime settimane il Barcellona l'ha messo nel mirino, ma la Juventus non ha nessuna intenzione di cedere il classe '97.