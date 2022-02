2









Rodrigo Bentancur ha parlato ai microfoni ufficiali del Tottenham. Le sue parole:



TOTTENHAM - "E' un grande club con grandi giocatori, sempre in gara in tutte le competizioni. È un enorme piacere e un onore poter rappresentare questa maglia. Ero molto felice quando ho saputo dell'interesse nei miei confronti e per fortuna mi sono unito a loro. Come ho detto, è un club brillante e un grande campionato che mi è sempre piaciuto e ora avrò la possibilità di godermelo insieme agli altri grandi giocatori che abbiamo. Penso che mi aiuteranno a crescere molto a livello calcistico, e ovviamente cercheremo sempre di dare tutto il possibile per rappresentare il Club insieme"



RUOLO - "Direi che sono un giocatore molto tattico che copre gli spazi liberi, fa bene quando riconquista la palla e la porta avanti velocemente. Penso anche di avere la possibilità di migliorare ancora di più e posso farlo come parte di questa squadra agli Spurs"



CONTE - "Non vedo l'ora di imparare da Antonio Conte - penso che sia un grande allenatore, vuole vincere e ottiene il 150 per cento dai suoi giocatori. Penso che mi farà migliorare ancora di più, sia mentalmente che come giocatore. Mi piace, ed è una grande motivazione per me"