Se Locatelli è sempre più essenziale, così tanto che alle volte sembra addirittura il regista oscuro di questa Juventus, o per meglio dire astratto, Bentancur e Bernardeschi contro la Roma si sono fatti ben notare, chi in una maniera e chi in un’altra. Il primo in particolare ha partecipato al gol stranissimo di Kean, in una azione che potremmo anche arrivare a definire preparata ad hoc. Una vera e propria tattica anti-Mou, studiata apposta per mettere in difficoltà il 4-2-3-1 giallorosso.