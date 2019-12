L'ultima volta che Rodrigo Bentancur non ha messo piede in campo, è stato durante Brescia-Juventus. Dopo, per il centrocampista uruguaiano si è aperta una striscia di presenze consecutive che si fermerà solo domani contro la Sampdoria. Dal 24 settembre, infatti, Bentancur timbra sempre il cartellino: Sarri aveva avvisato che sarebbe stato un potenziale titolare, ma in tanti si sono stupiti del poco tempo che il giocatore ci ha messo ad entrare negli schemi del tecnico. Così, scalda i motori, perché dopo la squalifica di domani contro la Sampdoria, il prossimo obiettivo è la Lazio in Supercoppa.